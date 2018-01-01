شمايكل يرحب بالعودة من جديد لمانشستر يونايتد وينتقد بوجبا

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب بيتر شمايكل، النجم الدنماركي السابق، بفكرة توليه منصب المدير الرياضي لمانشستر يونايتد بالفترة المقبلة.

وأقال يونايتد في الأيام الماضية مدربه جوزيه مورينيو وعين أولي جونار سولسكاير كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتحدث شمايكل مع "بي بي سي" عن توليه المنصب: "صراحة أفكر في وضع اسمي للمرشحين للمنصب". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "المهم الآن هو إعادة زرع ثقافة وشخصية مانشستر من جديد بالفريق، ما أفكر فيه حالياً مدى صلاحيتي للمنصب".

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وختم: "سأفكر في إجابة هذا السؤال بفترة الأعياد وبعدها سأعطي جوابي النهائي حول الترشح من عدمه للمنصب".

وعن رأيه في رحيل مورينيو: "مورينيو وضع نفسه تحت الأضواء بشكل لا يناسبه ولا يناسب مدرب مانشستر يونايتد".

لكم أن تتخيلوا أن هذه كانت لمسات مهاجم لعب لمدة 45 دقيقة كاملة! 😳



خريطة اللمسات لميتروجلو مهاجم مارسيليا خلال مباراة أنجيه أمس 😱



من الطبيعي أن يتم تغييره بين شوطي المباراة... 👻 pic.twitter.com/rDH1mNd2oh — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 23, 2018

وأكمل: "دائماً كان هناك حديث عن مشاكله مع اللاعبين ولكن النادي عرف كيف يحتوي الأمر".

وعن تولي زميله سولسكاير المهمة: "أولي شخصية مختلفة تماماً وله توجه مختلف ويلتزم بتقاليد وتاريخ النادي".

واستمر: "قام بعمل كبير كمدرب للفريق الرديف، هو يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الذين عانوا من مشاكل مع مورينيو مثل بوجبا ولينجارد وهذا مهم".

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وأخيراً، تحدث الحارس السابق ليونايتد عن بوجبا: "أريد أن أرى بوجبا في مانشستر جيداً كما هو جيداً في أشياء أخرى في حياته مثل وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف: "أظهر كم هو رائع مع يوفنتوس وفرنسا ولكن حتى الآن ليس بعد مع يونايتد، ولكن عليه أن يفهم أن مهما كان يتقاضى من أموال أن لا يوجد لاعب أكبر من النادي".

وكان مانشستر قد فاز بمباراته الأولى مع سولسكاير بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف على كارديف مساء السبت.