شكوى رسمية من الأهلي ضد رئيس الزمالك

شكوى في لجنة الأخلاق باتحاد الكرة ضد رئيس الزمالك

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك، بسبب تجاوزاته في حق القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد قدم شكوى في وقت سابق، ضد رئيس الزمالك بعد تصريحاته ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة حرمانه من الظهور الإعلامي.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، أنه تم تقديم شكوى رسمية في لجنة الأخلاق باتحاد الكرة، ضد رئيس نادي الزمالك. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وجاء البيان الرسمي للنادي الأهلي للشكوى على النحو التالي:

🔴 الأهلي يشكو رئيس الزمالك للجنة الأخلاق باتحاد الكرة pic.twitter.com/sz5RNlWCyV — Al Ahly SC (@AlAhly) January 15, 2019

ومن المنتظر أن تتخذ لجنة الأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بشأن الشكوى المقدمة من الأهلي.