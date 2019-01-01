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الدوري الأوروبي

شكوك حول لحاق كانتي بنهائي الدوري الأوروبي

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Getty Images
إصابة لكانتي قد تحرمه من خوض نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، لإصابة في الركبة أثناء التدريبات صباح اليوم، الأحد، مما يهد بغيابه عن الدوري الأوروبي.

كانتي خرج من مباراة واتفورد بالجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي مصابًا إلا أنّه تمكن من التعافي والعودة.

وقد يضطر ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، الاعتماد على روز باركلي وماتيو كوفاسيتش في خط الوسط بعد إصابة كانتي بجانب غياب لوفتوس تشيك للسبب ذاته.

ولن يشارك أنطونيو روديجر في المباراة النهائية بعد تعرضه لإصابة قوية تلزم عملية جراحية والتي لن تجعله متاحًا سوى مع انطلاق الموسم الجديد.

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وكان ساري قد أشاد بالموسم الحالي لتشيلسي مؤكدًا أنّ الوصول إلى نهائي كأس الرابطة ونهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الثالث نجاح كبير.

ونفى الإيطالي إمكانية الرحيل مشيرًا إلى رغبته الاستمرار في الدوري الإنجليزي وكسب الخبرات.

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