شكوك كبيرة حول مستقبل رامسي مع يوفنتوس

يوفنتوس يرسم خطة الانفصال

ادعت بعض المصادر الصحفية الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس لا تنوي الإبقاء على البريطاني آرون رامسي لموسم آخر.

وجاء الدولي الويلزي إلى "يوفنتوس آرينا" الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق آرسنال.

ودافع عن ألوان سيدة إيطاليا العجوز في 19 مباراة في مختلف مسابقات هذا الموسم، بالإضافة إلى ذلك سجل هدفين، إلا أنه عانى كثيرًا مع إصاباته العضلية.

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وتقول صحيفة "توتو سبورت"، إن إدارة النادي تُخطط بالفعل لبيع صاحب الـ29 عامًا، بعد عام واحد من استقطابه من عاصمة الضباب.

وبحسب المصدر، فإن عملاق الكرة الإيطالية سيكون على أتم الاستعداد لإطلاق سراح رامسي، لكن بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 3.6 مليون يورو، رغم أنه جاء بدون مقابل.

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وربط التقرير بين ما فعله اليوفي مع إيمري تشان، بإرساله إلى دورتموند على سبيل الإعارة مع شرط بيع يُقدر بنحو 20 مليون يورو، وبين ما سيفعله مع رامسي في فصل الصيف، مع تلميحات في صورة استعارة مكنية، بأن يوفنتوس يستفيد من صفقاته المجانية على طريقة "البقرة الحلوب".

وكان يوفنتوس قد سقط أمس السبت أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، ليتجمد رصيده عند 54 نقطة، مبتعدًا بصدارة الدوري الإيطالي بفارق بثلاث نقاط فقط عن إنتر قبل مباراة ديربي الغضب أمام ميلان، المقرر لها مساء اليوم الأحد.