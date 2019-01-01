شكوك حول جاهزية ميسي لديربي كتالونيا

هل يلعب ميسي أو سواريز ديربي كتالونيا أمام إسبانيول؟

غاب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن تدريبات الفريق مساء أمس، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إسبانيول يوم السبت المقبل في ديربي كتالونيا.

برشلونة يستضيف إسبانيول في منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ميسي لم يحضر إلى التدريبات مساء أمس بطلب من إيرنستو فالفيردي للحصول على الراحة وسوف يحضر للصالة الرياضية اليوم، الأربعاء، للقيام بالعلاج الطبيعي.

وأوضحت أنّ لويس سواريز وعثمان ديمبيلي تدربا منفردين ومن المتوقع ألا يلعب الفرنسي ضد إسبانيول بينما احتمالية مشاركة لويزيتو لا تزال قائمة.

بيكيه لا يكف عن مثل هذه اللعبات.🔥🔥pic.twitter.com/40izOu6kcR — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 27, 2019

وقد يقرر فالفيردي إراحة البرغوث في ديربي كتالونيا حتى لا تتفاقم إصابته وليكون جاهزًا أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أنّ ميسي تعرض لإصابة بعد مباراة فنزويلا والأرجنتين والتي خسرها التانجو بثلاثية لهدف.