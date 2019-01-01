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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

شكوك حول جاهزية ميسي لديربي كتالونيا

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Getty Images
هل يلعب ميسي أو سواريز ديربي كتالونيا أمام إسبانيول؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

غاب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن تدريبات الفريق مساء أمس، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إسبانيول يوم السبت المقبل في ديربي كتالونيا.

برشلونة يستضيف إسبانيول في منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ميسي لم يحضر إلى التدريبات مساء أمس بطلب من إيرنستو فالفيردي للحصول على الراحة وسوف يحضر للصالة الرياضية اليوم، الأربعاء، للقيام بالعلاج الطبيعي.

وأوضحت أنّ لويس سواريز وعثمان ديمبيلي تدربا منفردين ومن المتوقع ألا يلعب الفرنسي ضد إسبانيول بينما احتمالية مشاركة لويزيتو لا تزال قائمة.

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وقد يقرر فالفيردي إراحة البرغوث في ديربي كتالونيا حتى لا تتفاقم إصابته وليكون جاهزًا أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أنّ ميسي تعرض لإصابة بعد مباراة فنزويلا والأرجنتين والتي خسرها التانجو بثلاثية لهدف.

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