شكرينيار يبرز تأثير كونتي على إنتر

شكرينيار يتحدث عن إنتر كونتي عقب التغلب على باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبرز ميلان شكرينيار التأثير الواضح لأنطونيو كونتي على إنتر بعد شهر ونصف فقط من توليه مهمة تدريب النيراتزوري.

وجاء حديث شكرينيار عقب فوز إنتر على باريس سان جيرمان بركلات الترجيح خلال منافسات كأس الأبطال الودية.

وقال شكرينيار إن إنتر كونتي بدأ يظهر للجميع الآن، حيث أن تأثير المدرب الإيطالي يبدو واضحًا منذ بداية مشواره.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة ولكننا حققنا الفوز في النهاية بفضل حفاظنا على التركيز إضافة إلى الرغبة الموجودة دائمًا"

وتابع: "هذه الأشياء زادت في إنتر بفضل تواجد كونتي، وهذا هو التأثير الأكبر له إضافة إلى التكتيك وطرق اللعب المختلفة"

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يذكر أن إنتر قد خسر في المباراة الماضية له في كأس الأبطال الودية أمام يوفنتوس أيضًا بركلات الترجيح.