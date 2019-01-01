شكرينيار: سنظهر شخصية إنتر أمام فرانكفورت

شكرينيار يتحدث عن ظهور شخصية إنتر قبل المواجهات الحاسمة أمام فرانكفورت وميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدافع ميلان شكرينيار لاعب إنتر ميلان عن الفترة الصعبة التي يقبل عليها النيراتزوري في الوقت الحالي، حيث أكد أنها مناسبة لظهور شخصية إنتر.

ويستضيف إنتر ميلان غريمه أينتراخت فرانكفورت غدًا الخميس في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، ومن ثم يلعب أمام ميلان الأحد.

وبخصوص هذه المواجهات، قال ميلان شكرينيار إن إنتر مقبل على فترة صعبة، يحتاج فيها إلى المزيد من التركيز من أجل الخروج منها بأفضل النتائج.

أسبوع سيطرت عليه الفوضى خارج الملعب وإنتهى بإعلان حالة الطوارئ...فهل تمر المرور الكرام؟ #YallaGoal pic.twitter.com/qsO3QS5Dui

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مارس ٢٠١٩

وأضاف شكرينيار: "شخصية إنتر تظهر في الفترات المشابهة لهذه، لا يمكن أن تظهر في وقت كهذا بدون شخصية مميزة تمكنك من تجاوز الصعوبات"

وتابع: "نحن نركز في كل مباراة على حدى، نلعب على الفوز بمقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عن طريق حجز مركز بين الأربعة الأوائل في الدوري، وفي نفس الوقت سنقاتل من أل الفوز باليوروبا ليج"

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يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الرابع حاليًا على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي بعدما خطف منه جاره اللدود ميلان المركز الثالث.