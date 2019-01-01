شكرينيار: حان وقت إيقاف يوفنتوس وإنتر افتقد الروح الانتصارية

روح جديدة في معسكر إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب ميلان شكرينيار، نجم إنتر، بوصول أنطونيو كونتي مدرباً للفريق، وأكد أن الوقت حان لإيقاف هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري.

وبدأ إنتر الأسبوع الجاري استعداداته للموسم الجديد مع كونتي وجهازه الفني في معسكر الفريق بلوجانو السويسرية.

وقال شكرينيار مع "كوريري": "نحن جاهزون للانتصار وننتظر بداية الموسم لننطلق بقوة، يوفنتوس فاز لثمان سنوات وحان وقت إيقافه".

وأكمل: "إنتر افتقد العقلية الانتصارية الموسم الماضي وما قبله، كونتي أضاف ذلك وطريقة عمله توضح عقليته وطريقة تفكيره، يجب دائماً أن ينافس إنتر على البطولات".

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ونفى شكرينيار أن يكون تلقى أي عروض: "سمعت الكلام عن الأندية الكبرى واهتمامها ولكن لم تصل أي عروض رسمية لي، سعري 100 مليون؟ لا أفكر في تلك الأمور".

وواصل: "أنا سعيد في إنتر، وفخور باللعب لهذا الفريق، حلمي هو تحقيق لقب دوري الأبطال هنا والفوز ببطولة مع بلادي، ارتداء شارة القيادة فخر كبير إذا حدث، أنا واثق من حدوث تلك الأمور".

وعلق شكرينيار على أمور الانتقالات: "وصول جودين سيعطينا الكثير، هو معتاد على اللعب في ثلاثة بالخلف، أنا لا أعلق على استبعاد ناينجولان وإيكاردي، الأمر لهم ليتكلموا وهذا قرار للإدارة والمدرب".

وأردف: "ثنائية مانولاس وكوليبالي ستكون قوية للغاية، ولكن هناك دفاعات أخرى مميزة، دي ليخت لاعب رائع وقدم موسم مميز مع أياكس، إذ أتى لإيطاليا سيتحسن أكثر لأن هنا المستوى التكتيكي أفضل".

وكان شكرينيار قد انضم إلى صفوف إنتر قبل موسمين قادماً من سامبدوريا في صفقة قدرت في حدود 32 مليون يورو.