شكرينيار: أريد أن أصبح هامسيك إنتر

النجم السلوفاكي قريب من تجديد عقده

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ميلان شكرينيار، نجم إنتر، أنه يريد الاستمرار لسنوات عدة مع النيراتزوري وسعيه لتحقيق البطولات بقميصه في الفترة المقبلة.

وانضم شكرينيار قبل موسمين قادماً من سامبدوريا، وتحول لأحد أعمدة الفريق الأساسية بعد تألقه الكبير منذ وصوله.

وقال السلوفاكي مع "سكاي": "على المستوى الشخصي لم أفز بأي شيء بعد ولكن أحب أن أبدأ بتحقيق الأمر، أريد أن أصبح مثل هامسيك".

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وأضاف: "هامسيك بقى في نابولي 12 عاماً، يمكنني فعل المثل في إنتر، لا أريد المغادرة، يمككني البقاء 15 عاماً إذا كنت سعيداً".

وختم: "إنتر فريق كبير، ربما لم يكن كذلك في الأعوام الأخير ولكن يمكنه العودة لمكانته كما كان في الماضي.

الجدير بالذكر أن آخر التقارير أفادت أن شكرينيار توصل لاتفاق مع إنتر لتمديد عقده حتى 2023 ورفع راتبه إلى ثلاثة ملايين يورو.

ويلعب النيراتزوري مساء اليوم، السبت، مع روما ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.