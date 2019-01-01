شكرينار يوجه رسالة مُحبطة لبرشلونة ومانشستر يونايتد

يريد تكرار ما فعله مواطنه هامشيك مع نابولي في الدوري الإيطالي

أكد ميلان شكرينار مدافع إنتر الإيطالي، أنه يريد السير على خطى لاعب الوسط السلوفاكي ماريك هامسيك في نابولي.

هامسيك قضى 12 عاماً مع نابولي، قبل الانتقال مؤخراً إلى نادي داليان يفانج الصيني.

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شكرينار يطمح في تكرار تجربة مواطنه مع إنتر، ولكن بإضافة بعض الألقاب لمسيرته مع النيراتزوري.

وقال السلوفاكي في تصريحات صحية:"أريد الفوز بالبطولات مثل أي لاعب آخر، لأنها السبيل الوحيد الذي يجعل الجميع يتذكر فريقك".

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وأضاف:"حلمي الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن علي البدء بالتدريج والفوز بأشياء أقل أولاً".

وتابع:"هامسيك قضى 12 سنة مع نابولي، هل أفعل ذلك في إنتر؟ نعم سأكون سعيد جداً بذلك".

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وأما عن مستقبله:"لست متعجلاً بالرحيل عن الفريق، ولا أمانع البقاء لفترة طويلة بهذا النادي العظيم".

يذكر أن المدافع المتألق ارتبط مؤخراً بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها مانشستر يونايتد وبرشلونة.