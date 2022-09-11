"شكرًا لكم.. أشعر أنني محطم" .. رسالة عاطفية من توخيل في وداع تشيلسي وجماهيره

يرى الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي أن رحيله عن "البلوز" جاء قبل عدة سنوات مما كان يأمل، وذلك في رسالة وداعية لجماهير النادي اللندني.
توخيل أقيل من منصب المدير الفني لنادي تشيلسي صباح الأربعاء الماضي، بعد ساعات قليلة من هزيمة فريقه بهدف دون رد أمام دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا.
ورغم محاولات توخيل لإقناع إدارة تشيلسي بالحصول على مزيد من الوقت لتغيير الأمور بعد اجتماع بين الطرفين، إلا أن تود بولي المالك الجديد كان مصرًا على إقالة الألماني.
ماذا قال توخيل؟
ودع توخيل تشيلسي وجماهيره في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وجاء فيها: "هذا أحد أصعب البيانات التي توجب علي كتابتها، ورسالة كنت آمل ألا أحتاج أن أقوم بها قبل عدة سنوات".
وأضاف: "أشعر أنني مدمر لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى، هذا نادٍ شعرت فيه أنني في بيتي، على الصعيدين المهني والشخصي".
وتابع: "شكرًا جزيلًا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين لأنهم جعلوني أشعر بترحيب كبير منذ البداية".
وأردف: "الفخر والفرح اللذين شعرت بهما لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد".
واختتم المدرب الألماني رسالته قائلًا: "يشرفني أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي ومهما كان المستقبل يخبئه لي، فإن ذكريات الأشهر الماضية التي قضيتها في النادي ستظل دائمًا لها مكانة خاصة في قلبي".
This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022
يذكر أن توخيل سيحصل على 15 مليون يورو نظير إقالته المفاجئة من تدريب تشيلسي، والتي تأتي بعد عام واحد فقط على تتويجه مع "البلوز" بلقب دوري أبطال أوروبا.
من هو بديل توخيل في تشيلسي؟
تشيلسي تحرك سريعًا لإيجاد مدير فني جديد لإدارة الفريق خلال الفترة المقبلة، ووقع اختياره على جراهام بوتر المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي.
ودفع تشيلسي قيمة الشرط الجزائي في عقد بوتر مع برايتون، ليحصل بالفعل على توقيعه ويصبح المدير الفني الجديد للفريق اللندني.