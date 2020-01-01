شقيق نجم آرسنال السابق يتوسط لحسم انتقال سانشو لمانشستر يونايتد

المتسبب في رحيل ديمبيلي وأوباميانج عن دورتموند يتوسط لخروج سانشو إلى مانشستر يونايتد

سيتوسط شقيق نجم آرسنال السابق في صفقة انتقال جادون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الحالي.

وكانت المفاوضات بين الطرفين الألماني والإنجليزي قد تعثرت مؤخرًا بسبب الخلاف على المقابل المادي الذي تطبله إدارة دورتموند.

وفي ذلك الإطار، سيكون الرجل الذي توسط لخروج عثمان ديمبيلي وبيير إيمريك أوباميانج من دورتموند نحو برشلونة وآرسنال وسيطًا لحسم انتقال النجم الإنجليزي الشاب للشياطين الحمر.

المزيد من الفرق

ويرفض المدير الرياضي لمانشستر يونايتد إد وودوارد أن يقوم دفع أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني لجلب سانشو، مما أوقف الأمور بشكل مؤقت.

ولكن صحيفة ميرور البريطانية قد قالت صباح اليوم إن أحد الرجال المشاركين في المحادثات هو ماركو ليشتشتاينر شقيق نجم آرسنال السابق ستيفن ليشتشتاينر.

ويعد ماركو ليشتشتاينر وسيطًا ناجحًا بالنسبة لدورتموند، حيث يتسبب في حصول أسود الفيستيفاليان على المبلغ المطلوب مقابل الصفقات التي تخرج من هناك جهة أي من كبار أوروبا.

ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن تأخذ الأمور خطوات للأمام نحو انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد بما يرضي الطرفين ودون خلاف بينهما.

أخبار الانتقالات: ليفربول يجد بديل روبرتسون ويوفنتوس يحدد بدلاء ساري

يذكر أن سانشو قد كان مطلوبًا من العديد من الأندية الأوروبية، ويعد ليفربول هو الاسم الأبرز الذي نافس الشياطين الحمر في البداية قبل أن يتراجع.