شقيق برانكو ينضم للأهلي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
استقر الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ المدير الفني الجديد للأهلي السعودي، على الثلاثي المعاون له في القيادة الفنية للراقي.
أحمد الصائغ؛ رئيس الأهلي، تعاقد مع الكرواتي فور فوزه برئاسة النادي منذ أيام، ولمدة موسمين على أن ينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.
تجربتان في الخليج وصيد البطولات في الصين وإيران - من هو برانكو مدرب الأهلي الجديد؟
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادرها الخاصة أكدت أن برانكو سيستعين بثلاثة من مواطنيه في جهازه المساعد، أحدهم هو شقيقه الذي يكبره بعام وثلاثة أشهر.
وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي عملوا معه في فريقه السابق بيرسبوليس الإيراني، ورحلوا مع برانكو فور فسخ تعاقده مع الفريق وهم: زلاتكو إيفانكوفيتش، إيجور باناديتش، وماركو ستيلينوفيتش.
يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الهلال في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في السادس من أغسطس المقبل، على أن يُقام لقاء الإياب في 12 من الشهرنفسه.
💫الجزائر تعبر كينيا بثنائية نظيفة في ظهورها الأول بأمم إفريقيا 2019— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019
إليكم تقرير المباراة 👇#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/06qiUQV6AM