شقيق باكايوكو يكشف موقفه من الاستمرار في ميلان أو العودة لتشيلسي

عبدلاوي باكايوكو شقيق اللاعب تيموي باكايوكو ووكيله يؤكد أنه قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله بالاستمرار مع تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد عبدلاوي باكايوكو شقيق اللاعب تيموي باكايوكو ووكيله أنه قد قرر العودة لتشيلسي في الموسم المقبل لاستكمال تعاقده رفقة البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عبدلاوي وأكد خلالها أن شقيقه تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية لكنه يفضل العودة لتشيلسي.

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وقال عبدلاوي: "هناك العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات باكايوكو، لقد تسلمنا العديد منها بالفعل، لكن الأولوية بالنسبة له في تشيلسي".

وأضاف: "تشيلسي متواجد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ونحن نبحث له عن أفضل الظروف ومن ضمنها الاستقرار، تيموثي قرر البقاء في لندن مع البلوز".

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن اللاعب لن يستمر في صفوف ميلان خلال الموسم المقبل ولن تحاول الإدارة تحويل إعارته لشراء بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن موسم باكايوكو في ميلان كان قد شهدت تقلبات عديدة حيث تحول من صفقة فاشلة لأحد المفضلين في تشكيلة جاتوزو قبل أن يغادرها بسبب مشكلة بينهما.