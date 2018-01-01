شقيق الشحات: لديه عروض خليجية وبلجيكية ولا مفاوضات مع الأهلي

تألق المحترف المصري في مونديال الأندية جعله محط أنظار عديد الأندية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد الشحات؛ شقيق حسين الشحات ووكيله؛ المحترف المصري في العين الإماراتي، أن الأهلي المصري لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب لضمه، موضحًا أنه تلقى عديد العروض في الفترة الأخيرة.

المحترف المصري تألق مع الزعيم الإماراتي مؤخرًا، بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وحصل على الميدالية الفضية بعدما تلقى الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني.

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شقيق الشحات قال، خلال تصريحاته لقناة "الحدث اليوم": "حتى الآن الشحات في العين، لكن رحيله في يناير وارد، لأنه يمتلك عدة عروض خارج مصر منها عرض بالدوري البلجيكي وعروض خليجية، إلا أن طموح أي لاعب الاحتراف الأوروبي، لكنه في الأخير ليس ملك نفسه إنما ملك العين".

حول ما تردد عن تدخل مستثمر خليجي سعيًا لحسم الصفقة لصالح الأهلي مقابل خمسة ملايين دولار، علق: "لا نعرف أي شيء عن هذا الأمر".

يذكر أن الشحات أصبح رابع لاعب مصري يسجل في مونديال الأندية، بعد محمد أبو تريكة وعماد متعب والسيد حمدي، وأول مصري يحترف في الخليج ويسجل في الحدث العالمي، بهدفه في مرمى الترجي التونسي في الدور الثاني.

