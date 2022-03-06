شقيقه: هازارد أثبت نفسه كبديل جيد في مدريد!

كشف كيليان شقيق جناح ريال مدريد، إيدين هازارد، موقفه من الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" في الميركاتو الصيفي المقبل.

هازارد يمتلك عقدًا مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، لكن البليجكي لا يشارك بصفة مستمرة مع الفريق تحت قيادة المدير الفني، كارلو أنشيلوتي.

ليس هذا فحسب، عامل الإصابات أيضًا لعب دورًا كبيرًا في غياب هازارد عن الفريق الأمر الذي أفقده مكانه في التشكيلة الأساسية وحبسه على دكة البدلاء.

وتحدث شقيق هازارد الصغير عن إيدين في تصريحات لصحيفة "Het Laatste Nieuws" البلجيكية وقال: "هازارد يمتلك مسيرة كروية ناجحة، هو بخير حيث هو وتشعر عائلته بالرضا في ريال مدريد"

وأضاف: "لديه عقد حتى 2024 وأعتقد أنه سيستمر حتى ذلك الحين".

وتابع: "ربما يلعب إيدين بشكل أقل في الوقت الحالي، ريال مدريد يؤدي بشكل جيد بدونه، لكن الجميع يعرف كم هو لاعب رائع وعليه أن يثبت أنه بديل جيد".

وانتقل هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد في صيف عام 2019 قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، ولكن الإصابات أجبرت البلجيكي على الابتعاد كثيرًا عن المباريات.

وشارك المهاجم البلجيكي مع ريال مدريد هذا الموسم في 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع آخر بجميع المسابقات.

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