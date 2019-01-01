النتائج المباشرة
دوري أبطال أفريقيا

شعباني والبنزرتي يعلنان تشكيلتي الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

التعليقات()
تعرف على تشكيلتي الترجي والوداد المغربي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الترجي التونسي، بقيادة معين شعباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

رامي الجريدي، الدربالي، اليعقوبي، شمام، أيمن بن محمد، فوسيني كوليبالي، فرانك كوم، سعد بقير، أنيس البدري، يوسف البلايي، طه ياسين الخنيسي.

كما أعلن فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي.

اختيارات المحررين

وجاء تشكيل الوداد كالآتي:

التكناوتي، العملود، كومارا، الناهيري، نوصير، جبران، السعيدي، الكرتي، الحداد، أووك، الحسوني.

تابع المزيد من أخبار دوري أبطال أفريقيا

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت في ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

إغلاق