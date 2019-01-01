شريف إكرامي يتحدث عن أزمة ضم الثلاثي الكبير للمنتخب المصري الأوليمبي

منتخب مصر يستعد للنهائي أمام كوت ديفوار

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، عن الأزمة المثارة حاليًا في الوسط الرياضي المصري بشأن اللاعبين الكبار المفترض ضمهم للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره كوت ديفوار، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، غدًا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء غداً الجمعة، مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام الثامنة، في نهائي البطولة بعد أن ضمن الثنائي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأوليمبي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي الذي أقيم الثلاثاء الماضي على أرضية ستاد القاهرة.

وقال شريف إكرامي حارس الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة خاصًة بشأن أزمة اللاعبين الكبار الذين سينضمون للمنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020.

وجاءت رسالة إكرامي كالتالي: " لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين والجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو".

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وتابع إكرامي: "بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام! كأننا اعتدنا السطحية واحترفنا الجدل وأدمنا الاختلاف".

لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام!كأننا اعتدنا السطحيه و احترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف — SherifEkramy (@SEkramyofficial) November 21, 2019

ويسعى منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، على أرضه ووسط جماهيره بعد الوصول إلى النهائي بشكل رائع.