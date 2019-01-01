شريف إكرامي: قرارات مجلس إدارة الأهلي ليست كيدية

عبده الليثي تويتر

علق شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي، على قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء التي اتخذت أمس السبت.



وقرر الأهلي تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك واتحاد الكرة بسبب حضوره الاجتماع الأسبوع الماضي.



💬- شريف إكرامي: سيبقى #الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره. pic.twitter.com/55nAwFvrMC — جول مصر (@goaleg) February 10, 2019

وأكد إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مجلس الأهلي دائما يصدر قرارات قوية وليست كيدية.



وقال حارس الأهلي عبر "تويتر": "‏التصريحات الغير مسئولة، ردود الأفعال الصبيانية و الأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير و مسئولياته أكبر من أن تكون رياضيه فقط".

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وأضاف: "سيبقي الأهلي كبيرًا و عظيمًا بتاريخه و مواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدًا دائمًا علي انتصاره".



وأجل الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لأجل غير مسمى التي كان من المقرر لها يوم 28 فبراير.