شروط وأحكام مسابقة Western Union

1. يُنظَّم هذا العرض ("الترويج") ويُدار بواسطة شركة ويسترن يونيون الدولية المحدودة (المُروِّج)،

من خلال قناتها أونلاين على موقع الويب https://westernunion.com أو عبر تطبيق

الهاتف المحمول الخاص بها في الكويت ، كجزء من نشاط ترويج علامتها التجارية. ويعلن المُروِّج

عن الترويج على القنوات الرقمية المختلفة عبر الفيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها، بالإضافة إلى

رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والتي من خلالها يمكن للمشارك (للمشاركين)

الدخول في العرض الترويجي.

2. يكافئ العرض الترويجي، من خلال سحب واحد في نهاية فترة العرض، فائزًا واحدًا برحلة إلى

إسطنبول لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 يونيو بتذكرة طيران إلى إسطنبول

وإقامة ليلتين في فندق 5 نجوم بإسطنبول، والذي استوفى شروط العرض الترويجي المنصوص

عليها في هذه الشروط والأحكام.

3. هذا عرض ترويجي محدود. يبدأ في تمام الساعة 12:01 (بالتوقيت المحلي لالكويت) صباح يوم 8

أبريل 2023 وينتهي في الساعة 11:59 (بتوقيت الكويت) مساء يوم 31 مايو 2023 ("فترة العرض الترويجي").

4. لا يسري هذا العرض عندما تدفع نقدًا في موقع وكيل.

5. هذا العرض متاح فقط للمقيمين في الكويت ، الذين أتمُّوا ثمانية عشر عامًا (18) ("المشترك") وقت

المشاركة، خلال فترة العرض الترويجي. الموظفون (وأقاربهم المباشرون) التابعون للمُروِّج

والوكلاء والوكلاء الفرعيين ومُقدمي الخدمات/ وكالات التسويق المرتبطة بهذا العرض الترويجي

غير مؤهلين للاشتراك. الأقارب المباشرون يُقصَد بهم: الزوج أو الزوجة، الزوج السابق أو الزوجة

السابقة، الزوج بحكم الأمر الواقع، الأبناء، أبناء الزوج أو الزوجة (سواء أكانوا طبيعيين أم كانوا

بالتبني)، الوالد أو الوالدة، زوجة الأب أو زوج الأم، الأجداد، زوج الجدة أو زوجة الجد، العم،

الخال، العمة، الخالة، ابنة أو ابن الأخ أو الأخت، الأخ، الأخت، الأخ غير الشقيق، الأخت غير

الشقيقة، أبناء وبنات العمومة.

6. سيعتمد العرض الترويجي على مُعاملة ائتمانية ناجحة أونلاين قام بها المشارك من خلال

http://westernunion.com أو تطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول في الكويت .

7. كل المُعاملات السارية يجب البدء فيها وإتمامها خلال فترة العرض الترويجي. لن تُقبَل الإدخالات

المُستلَمة بعد نهاية فترة العرض، وسيتم اعتبارها غير صالحة.

8. سيُطلَب من المُشارك التسجيل في http://westernunion.com أو على تطبيق الهاتف

المحمول في الكويت من خلال إمدادنا بالاسم، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف

المحمول، وجميع البيانات الأخرى على النحو المحدد. أما المستخدمون المسجلون بالفعل، فهم

مؤهلون كذلك للمشاركة، إذا قاموا بإجراء مُعاملة خلال فترة العرض الترويجي.

9. للتأهُّل للعرض الترويجي، يحتاج المُشارك إلى إجراء تحويل ناجح عبر

https://westernunion.com أو تطبيق الهاتف المحمول من الكويت . إذا كان المُشارك قد قام

بإجراء مُعاملة من خلال نفس الحساب قبل تاريخ العرض الترويجي، فلن تكون تلك المشاركة

مؤهلة للعرض.

10. التحويلات الملغاة أو المُرتجَعة أو المُبطَلة لن تكون مؤهلة للمشاركة في هذا العرض الترويجي.

11. كل من حسابات الائتمان وتحويلات الدفع النقدي مؤهلة للاشتراك.

12. لا يوجد حد أقصى للإدخال للشخص الواحد في فترة العرض الواحدة. المُشترك مؤهل فقط

للحصول على جائزة واحدة كحد أقصى، وهي رحلة إلى إسطنبول لمشاهدة نهائي دوري أبطال

أوروبا بموجب هذا العرض. لن يؤدي الدخول المستند إلى معاملات متكررة إلى زيادة فرصك في

الفوز.

13. يحق للمُروِّج تقييم صلاحية أي مشاركة في العرض الترويجي. يحتفظ المُروِّج بالحق الحصري في

رفض دخول أي مُشارك بسبب ممارسات غير أخلاقية أو مزيفة أو غير حقيقية.

14. سيجري السحب في يوم 1 يونيو 2023، حيث سيتم اختيار فائز واحد من خلال سحب عشوائي

إلكترونيًّا، يتم إجراؤه بواسطة إحدى الوكالات التابعة لنا. سيتم إبلاغ الفائز بالبريد الإلكتروني خلال

7 أيام عمل من السحب لاستلام الجائزة من الوكيل التابع، وتليها مكالمة مباشرة من ويسترن

يونيون أو من خلال أحد وكلائنا التابعين.

15. إذا أُلغيت معاملة أو كانت غير ناجحة، أو تبيَّن أن المعاملة احتيالية، فسوف يسحب المُروِّج الجائزة

ويستبعد المشارك.

16. لا يقدم المُروِّج أي تعهُّدات أو ضمانات. وسيكون قرار وإعلان هوية المشاركين وفقًا للتقدير

الخاص للمُروِّج. وسيكون الفائز مسؤولًا عن أي ضرائب تنشأ عن الفوز بالجائزة.

17. يجوز للمُروِّج نشر صور المشاركين في أي وسيلة إعلامية لأغراض التسويق والدعاية الحالية أو

المستقبلية، وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة به. يوافق المشتركون على أن المشاركة في العرض

الترويجي تعني موافقة المشارك على هذا الاستخدام للبيانات الشخصية الخاصة به. يوافق المشترك

بموجب ذلك على أنه لا يجوز له تقديم أي مطالبة مالية أو غيرها ضد المروِّج بسبب استخدام

الإدخال/ الصور/ البيانات الشخصية أو أي بيانات أخرى يساهم بها المشارك.

18. تجمع الجهة المروِّجة البيانات الشخصية (“PI”) من أجل إجراء الترويج. وقد تكشف، لهذا الغرض،

عن هذه البيانات لأطراف ثالثة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوكلاء والمقاولين

ومُقدِّمي الخدمات ومورِّدي الجوائز، وعند الحاجة، للسلطات التنظيمية. الدخول مشروط بتوفير هذه

البيانات الشخصية. سيستخدم ويتعامل المُروِّج كذلك مع البيانات الشخصية على النحو المنصوص

عليه في بيان الخصوصية الخاص به، والذي يمكن الاطلاع عليه على هذا الرابط:

https://www.westernunion.com/us/ar/privacy-statement.html. يحتوي بيان

الخصوصية أيضا على معلومات بشأن كيفية قيام المشتركين بإلغاء الاشتراك أو الوصول إلى أو

تحديث أو تصحيح بياناتهم الشخصية، وكيفية تمكُّن المشاركين من تقديم شكوى بشأن انتهاك

خصوصيتهم أو أي قانون آخر معمول به وكيفية التعامل مع هذه الشكاوى. لن يكشف المُروِّج عن

البيانات الشخصية للمشارك إلى أي جهة خارج البلد الذي تم الحصول عليها فيه. ينبغي توجيه طلب

الوصول إلى أي معلومات خاصة أو طلب تحديثها أو تصحيحها إلى الشركة المُروِّجة.

19. يحتفظ المُروِّج بالحق في تغيير أو تعديل أو حذف أو إضافة شروط وأحكام الترويج هذه، من دون

إخطار مسبق في أي وقت خلال فترة الترويج، ويُقيَّد المشترك بهذه التغييرات. ويحتفظ المُروِّج

بالحق في تأجيل أو إلغاء هذا العرض الترويجي لأي سبب من الأسباب بما في ذلك أحكام أي قانون

أو قواعد أو لوائح معمول بها، والتي قد تكون مُطبَّقة من حين لآخر.

20. قد يؤدي أي فشل في الامتثال لأيٍّ من هذه الشروط والأحكام إلى استبعاد المشاركة في العرض

الترويجي. يحتفظ المُروِّج بالحق في استبعاد دخول أي مشارك يفشل في الامتثال للشروط والأحكام

الإلزامية. سيكون قرار المُروِّج، فيما يتعلق بأي قضية أو نزاع أو أي مسألة أخرى تختص

بالترويج، نهائيًّا ومُلزمًا قانونًا لجميع المشاركين. يخضع هذا العرض الترويجي لجميع القوانين

واللوائح المعمول بها، ويكون باطلًا أينما يحظره القانون.

21. لن يكون المُروِّج مسؤولًا عن أي خسارة مالية أو ضرر يلحق بأي مشارك نتيجة الاشتراك في

العرض الترويجي. على سبيل المثال لا الحصر، فإن المُروِّج غير ملتزم تجاه أي مشارك،

بتعويضه عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة، أو أي ضرر أو مصاريف، بغض النظر عما إذا

كان ذلك قد نشأ عن إهمال أو غير ذلك من المُروِّج، وبغض النظر عما إذا كان المُروِّج لديه أي

سيطرة على الظروف التي أدت إلى تقديم هذه المطالبة أم لا.

22. لن يكون المُروِّج مسؤولًا عن أي إخفاق في الامتثال لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بسبب حدوث

ظروف جوية قاسية، حرائق، فيضانات، إضرابات، أعاصير، اشتباكات في مصانع، حروب،

أعمال عدائية، اضطرابات سياسية، أعمال شغب، اضطرابات مدنية، اعتداءات إرهابية، حوادث

غير قابلة للتفادي، أمراض، أحداث قدرية، أو أي ظروف قهرية أخرى. وإذا تم التدخل في هذا

العرض الترويجي بأي شكل من الأشكال أو لم يكن من الممكن إجراؤه كما هو متوقع لأي سبب

خارج عن سيطرة المُروِّج، بما في ذلك الصعوبات الفنية أو الأعطال أو التدخلات غير المُصرَّح

بها أو الاحتيال أو التخريب أو انقطاع التيار الكهربائي أو الكوارث الطبيعية أو القضاء والقدر أو

الاضطرابات المدنية أو الإضرابات أو الإصابة بفيروس الكمبيوتر أو الأخطاء أو العبث أو أي

أسباب أخرى خارجة عن سيطرة ويسترن يونيون، والتي تفسد أو تؤثر على الإدارة أو الأمن أو

العدالة أو النزاهة أو حُسْن سير هذا العرض الترويجي، فإن المُروِّج يحتفظ بالحق، وفقًا لتقديره

الخاص، إلى أقصى حد يسمح به القانون، بـ: (أ) استبعاد أي مشارك، أو (ب) تعديل أو تعليق أو

إنهاء أو إلغاء العرض الترويجي؛ خضوعًا لأي توجيهات مكتوبة من السلطات التنظيمية، وحسب

ما تقتضيه الحاجة إلى تفعيل الهدف الأصلي من هذا الترويج بقدر الإمكان وبشكل معقول.

23. تخضع جميع النزاعات الناشئة أو المتعلقة بهذا العرض الترويجي إلى قوانين الكويت ، وتخضع

للاختصاص القضائي للمحاكم ذات الصلة في دولة الكويت.

24. للمزيد من الإيضاحات والشكاوى، يمكنك التواصل مع مركز خدمة العملاء لدينا عبر

600522265. يتم التعامل مع هذه الشكاوى الواردة، والرد عليها في غضون سبعة (7) أيام عمل

من تاريخ استلام الشكوى من المشترك المتضرر.

25. لمعرفة المزيد حول إرسال الأموال أونلاين من خلال wu.com، اضغط هنا:

https://www.westernunion.com/kw/ar/frequently-asked-questions.html.

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