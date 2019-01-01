شركات الرعاية تحرم ريال مدريد من ضم مبابي

لماذا لن يتعاقد ريال مدريد مع مبابي خلال الفترة المقبلة؟

يقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من زيادة قيمة التعاقد مع الشركة المنتجة لقمصان الفريق خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان واجه أزمة مع قانون اللعب المالي النظيف بسبب صفقتي نيمار وكيليان مبابي ولكنّه لم يتعرض لأي عقوبة.

وذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أنّ باريس سان جيرمان سوف يحصل على مقابل مادي جيد للغاية من عقده الجديد مع الشركة المنتجة لقمصانه مما لن يجعله مجبرًا على بيع لاعبيه.

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وأوضح أنّ العقد الحالي يصل قيمته سنويًا إلى 25 مليون يورو وينتهي في 2022 ولكن الاتفاق اقتراب على تمديد العقد وزيادة القيمة إلى 70 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ فلورنيتنو بيريز، رئيس ريال مدريد، سبق وألمح إلى إمكانية ضم مبابي ونيمار من سان جيرمان.

وكان ناصر الخليفي، رئيس بطل الدوري الفرنسي، قد نفى إمكانية بيع مبابي مشيرًا إلى أهمية اللاعب في الفريق.