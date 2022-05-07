شركاء ليفربول ينهون الأحلام البحرينية في شراء ميلان

اقتربت مجموعة "RedBird Capital" الأمريكية والتي لديها شراكة مع جون هنري مالك نادي ليفربول الإنجليزي، من شراء نظيره الإيطالي ميلان بالاتفاق مع مجموعة "إليوت" المالكة للروسونيري.

الشركة الأمريكية تربطها علاقة شراكة بنظيرتها "FSG" المالكة للريدز، حيث تملك 11% من أسهم الشركة التي تسيطر على النادي الإنجليزي.

وقال موقع "ليفربول إيكو" إن الشركة الي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أصبحت هي الأقرب في الوقت الحالي من شراء ميلان.

ويأتي ذلك بعد التكهنات حول تمكن شركة الاستثمار البحرينية "إنفستكورب" من التوصل لاتفاق مع الملاك الحاليين لميلان بشأن الاستحواذ على النادي.

وأوضح الموقع أن "إنفستكورب" دخلت في مفاوضات جدية مع ملاك ميلان الحاليين بشأن صفقة محتملة، لكن الأمور لم تتقدم لتدخل "ريد بيرد" لحسم الأمور.

وأشار إلى أن المحادثات تسير بصورة جيدة في الوقت الحالي لصالح "ريد بيرد" ومن المتوقع شراء النادي مقابل 840 مليون جنيه استرليني.

ومن غير الواضح حتى الآن وجود أي ضمانات على فترات زمنية للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، ولكن هناك حرص واضح من الأطراف المعنية على إتمامها.

#OnThisDay in 2011

The draw in Rome that crowned us Champions of Italy 1️⃣8️⃣🏆



Undici anni fa il pareggio dell’Olimpico che valse il 18° Scudetto 🇮🇹

#SempreMilan | @skrill pic.twitter.com/DjW2lPXI9H — AC Milan (@acmilan) May 7, 2022

وشدد موقع "ليفربول إيكو" على أن أي صفقة محتملة لن تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن ملكية الأندية.

ويرجع هذا الأمر بسبب امتلاك "ريد بيرد" لحصة في الشركة الأم لليفربول وليس للنادي نفسه، كما أنها ليس لديها أي رأي بالنادي الإنجليزي أو أي ممثلين على مستوى مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن شركة "ريد بيرد" تحاول توسيع نشاطها في مجال كرة القدم بشكل أكبر، حيث تملك حاليًا نادي تولوز الفرنسي بالإضافة لحصة صغيرة بنادي مالاجا الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسبانية.

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