شرط غريب يُعطل انتقال برونو فرنانديش إلى مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يضع شرط غريب قد يهدد الصفقة..

نفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق نهائي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل انتقال لاعب الأخير برونو فرنانديش، إلى صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط فرنانديش، بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، في صفقة تُقدر بـ60 مليون جنيه استرليني.

ووضع سبورتنج لشبونة اللمسات الأخيرة على الصفقة مع مانشستر يونايتد، إلا أن النادي الإنجليزي حاول التغيير في بعض الشروط.

وبدأ اليونايتد، مفاوضات ضم فرنانديش، قبل أسبوعين بعد الإصابات التي ضربت ثنائي الوسط سكوت ماكتوميني وبول بوجبا، حيث تحرك النادي لدعم أولي جونار سولشاير في الميركاتو الشتوي.

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ورغم اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق نهائي، ظهرت متطلبات جديدة من جانب مانشستر يونايتد، استقبلها سبورتنج لشبونة برفع قيمة الصفقة إلى 68 مليون جنيه استرليني.

وأراد مانشستر يونايتد ربط ما يقارب ربع مبلع الصفقة، بفوز فرنانديش بالكرة الذهبية وكذلك فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن".

من جانبه شكك النادي البرتغالي في إمكانية حدوث ذلك، مما أدى إلى طلبه بزيادة مبلغ الصفقة، ومع ذلك فإن الصعوبات التي يواجهها سبورتنج لشبونة قد تدفعه لإبرام الصفقة قبل نهاية شهر يناير.

وارتبط مانشستر يونايتد باستعارة لاعبين آخرين يمكنهما حل مشكلة الفريق على المدى القصير، وهما بوبكاري سوماري وماركوس يورينتي، لاعبي ليل وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

ويسعى مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، من أجل المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى بترتيب البريميرليج؛ لضمان المشاركة في دوري الأبطال، الموسم المقبل.