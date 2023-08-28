شرط سعودي صارم يهدد بأزمة في الجهاز الفني للسعودية ومانشيني!

السعودية لا توقع العقود دون دراسة!

SHAHID

السعودية لا تُهدر المال أو تدفعه دون مقابل! هذا ما ستتأكد منه حين تعلم الشرط الذي وضعه اتحاد كرة القدم في تعاقده مع روبرتو مانشيني ومساعديه لتدريب المنتخب السعودي.

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صاحب الـ58 عامًا أعلن يوم أمس مديرًا فنيًا جديدًا للأخضر، وفيما كان يُتوقع أن يرافقه جميع أفراد جهازه المعاون، كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن هذا لن يحدث، إذ بعض مساعديه رفضوا القدوم للسعودية بسبب الشرط الموجود في العقد.

ذلك الشرط ينص على وجوب قضاء مانشيني ومساعديه 183 يومًا على الأقل في الأراضي السعودية للحصول على رواتبهم كاملة، وحال لم يُحققوا ذلك الشرط سيتقاضون نصف الراتب فقط.

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لاجازيتا أوضحت أن بعض المساعدين لديهم بعض المخاوف من الحياة في المنطقة العربية ويُفضلون البقاء في إيطاليا، مشيرة إلى أن البعض مازال يُقيم ذلك الخيار ولم يحسم قراره بعد وعلى رأسهم ليلي أوريالي الذي يهتم بالجوانب الإدارية في جهاز مانشيني وسبق أن رافقه في العديد من تجاربه.

يُشار إلى أن الظهور الأول للمدرب الجديد مع السعودية سيكون خلال المواجهة الودية أمام كوستاريكا في إنجلترا يوم 8 سبتمبر القادم، وبعدها سيخوض المنتخب مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية.

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