شرط حيوي لحضور كأس العرب .. فيفا يسيطر على خطى الحكومة القطرية

الأمر أصبح رسميًا

سار الاتحاد الدولي لكرة القدم على خُطى الحكومة القطرية وأعلن عن شرط حيوي لحضور الجماهير مباريات بطولة كأس العرب فيفا التي ستُقام في قطر في نهاية العام الجاري.

الحكومة القطرية كانت قد أعلنت خلال يونيو الماضي أن الحصول على اللقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) هو شرط حضور مباريات كأس العالم 2022 في الملاعب القطرية.

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إذ قال رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني "عندما يحين موعد كأس العالم ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس".

فيفا أعلن اليوم عن طرح تذاكر حضور مباريات كأس العرب يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرًا إلى تمتع المشجعين بفرصة مشاهدة مباراتين خلال دور المجموعات في يوم واحد، كما سيحدث في كأس العالم بعد عام واحد.

وأوضح فيفا أن الحصول على جرعات اللقاح ضد كورونا كاملة هو شرط يجب توفره في كل حاملي التذاكر الخاصة بحضور المباريات، وأشار إلى أن دولة قطر ستُوفر جميع الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة المشاركين في المنافسة، كما أكد على ضرورة اتباع جميع الوافدين لنصائح السفر التي تُمليها السلطات القطرية وإرشادات وزارة الصحة العامة.