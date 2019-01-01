شرطة إنجلترا تحقق في واقعة الفيديو العنصري المسيء لمحمد صلاح

أحد مسؤولي شرطة مدينة ميرسيسايد يؤكد أنهم فتحوا تحقيقًا مشتركًا مع شرطة لندن بشأن واقعة الفيديو العنصري المسيء لمحمد صلاح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت شرطة مدينة ميرسيسايد عن فتحها لتحقيقات مشتركة مع شرطة لندن بشأن الفيديو العنصري المسيء للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد من خلالها أنهم يعملون من أجل منع مثل تلك التصرفات من المجتمع وأكد من خلالها أنهم توصلوا بالفعل لهوية من قاموا بتسجيل تلك الفيديوهات.

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وقال في تصريحات نقلتها "سي ان ان": "في الوقت الحالي نقوم بالتحقيق في عدد من التغريدات التي تسيء للاعب ليفربول محمد صلاح، اللغة التي تم استخدامها بغيضة ونحن نأخذ تلك الأمور على محمل الجد".

وأضاف: "المحققون في شرطة ميرسيسايد يتواصلون مع نظرائهم في شرطة ميتروبوليتان بشأن تلك الوقائع، وتم التعرف على هوية بعض من هؤلاء المتواجدين في براج بالوقت الحالي، وتم إلغاء تذاكرهم".

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وكان فريق ليفربول أكد على استنكاره لمثل تلك التصرفات ووصفها بالمثيرة للاشمئزاز، والتي يجب ألا تتواجد في عالم كرة القدم من خلال بيان رسمي.

جدير بالذكر أن تشيلسي أيضًا كان قد أدان التصرفات التي ظهرت في مقطع فيديو على تويتر وطالب بإتخاذ أقصى عقاب ممكن لمنع مثل تلك الأمور من التكرار.