ماذا يجب أن يقدم برشلونة لضم جوندوان؟

يسعى نادي برشلونة، للتحرك من أجل ضم الألماني، إلكاي جوندوان، لاعب مانشستر سيتي، بعد تحقيقه الثلاثية مع فريقه الحالي.

وقدم برشلونة من قبل، عرضًا لضم جوندوان، لكن مانشستر سيتي تفوق عليهم، بعقد يمتد ثلاث سنوات.

ووفقًا لصحيفة "The Athletic"، قام نادي برشلونة بتحسين عرضه، والتقدم برسوم جديدة لطلب انتقال جوندوان إلى البلوجرانا.

ففي السابق، عرض برشلونة على جوندوان، راتبًا قدره 9 ملايين يورو سنويًا، مما يعني أن يكون إجمالي عرضهم الحالي، يصل إلى 30 مليون يورو.

لكن يواجه البلوجرانا مشكلة كبيرة، وهي عدم القدرة على تسجيل عقد الألماني، كما حدث من قبل مع ليونيل ميسي.

وفي حال عدم توفير ضمان تسجيل العقد، لن يتقدم جوندوان خطوة إلى كامب نو، كما أن اللاعب يريد عقد طويل الأمد، نظرًا لسنه.

الجدير بالذكر أن، يسعى مانشستر سيتي أيضًا لإقناع الألماني بالبقاء، حيث اعترف جوارديولا أنه يريده في الاتحاد.