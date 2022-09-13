شرح أسبابه .. "الشباب منافس الهلال الوحيد، لا الاتحاد ولا النصر"

استبعاد غريب للاتحاد والنصر من المنافسة على الدوري السعودي

استبعد الناقد الرياضي محمد الشيخ كلًا من النصر والاتحاد من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الهلال هو المرشح الأول للقب ولن يُنافسه سوى الشباب.

ماذا قال الشيخ عن نادي الشباب؟

الشيخ وخلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" أشاد كثيرًا بعمل إدارة الليوث برئاسة خالد البلطان خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، واصفًا ميركاتو الفريق بأنه دون أي أخطاء.

ورأى الصحفي المثير للجدل أن الشباب بات يمتلك فريقًا قادرًا على منافسة الهلال على لقب الدوري، وإن منح الأفضلية للزعيم في الفوز بفضل امتلاكه فريقين جاهزين للمنافسة بحُكم قوة بدلائه.

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Shahid

وأضاف "لا أخطاء أبدًا في سوق انتقالات الشباب هذا الموسم، سانتي مينا وجوانكا مع عودته ولا ننسى آرون بوبيندزا الذي يُقدم أداءً مذهلًا، البلطان قدم قائمة قوية جدًا دون أي ثغرات، حتى ياجو سانتوس الذي انتقدنا انتقاله في يناير الماضي يُقدم أداءً جيدًا في ظل هذا التنظيم الدفاعي للفريق".

تابع "الشباب هو المرشح الوحيد لمنافسة الهلال على لقب الدوري، وإن كانت الأفضلية بالطبع للهلال بسبب امتلاكه فريقين جاهزين، استراتيجية البلطان ناجحة وليست مثل النصر، لأنه يُضيف ويُحسن ويُطور وليس ينسف ويبني من جديد مثل النصر".

لماذا استبعد الشيخ النصر والاتحاد من المنافسة على الدوري السعودي؟

الشيخ تحدث خلال تصريحاته عن المرشحين للفوز بالدوري، واضعًا الهلال على القمة بفرص مرتفعة جدًا لعدة أسباب أبرزها قوة المجموعة الأساسية والبدلاء والاستقرار الموجود في النادي والفريق.

ورشح الشباب لمنافسته لامتلاكه فريقًا قويًا هذا الموسم أعده البلطان على مدار السنوات الماضية بجلب عناصر ممتازة محلية وأجبنية، وقد استبعد الاتحاد والنصر وشرح أسبابه.

إذ قال "لا أرشح الاتحاد لتحقيق اللقب هذا الموسم، قد ينافس لكنه لن يُتوج، وذلك لأنه لا يمتلك إلا 11 لاعبًا جاهزًا وحتى أولئك هناك اختلاف عليهم وعلى جودتهم".

تابع "لا أرشح النصر كذلك لأنه فريق مرتبك جدًا وسيُغير كثيرًا من عناصره في سوق الانتقالات الشتوي، مشكلة النصر أنه دومًا ما ينسف ويبني من جديد".

يُشار إلى أن الهلال والشباب يتصدران جدول الترتيب بعد 3 جولات دون خسارة أي نقطة، فيما يمتلك العميد 7 نقاط والعالمي 6 بعد خسارته المفاجئة أمام التعاون في الجولة الثانية.