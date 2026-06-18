شراكة رقمية مبتكرة.. "سافي" والهلال يطلقان حزمة ملصقات تفاعلية لنجوم "الزعيم"

أعلنت مجموعة "سافي للألعاب الإلكترونية"، بالتعاون مع نادي الهلال السعودي عن إطلاق حزمة ملصقات (Sticker Pack) حصرية وتفاعلية عبر تطبيق المحادثات الشهير "واتس آب"، تضم كامل نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وتتميز هذه المبادرة بتحويل كافة لاعبي فرقة "الزعيم" إلى رسومات رقمية فريدة تحاكي شخصيات الألعاب الإلكترونية، حيث تم تصميم الرسوم وتوضيحها لكل لاعب بشكل فردي ودقيق يبرز هويته الرياضية بطابع رقمي حماسي، مما يمنح الجماهير أداة تفاعلية وعصرية للتعبير عن دعمهم للفريق في محادثاتهم اليومية.

ووفقًا لآلية إطلاق هذه الحزمة الرقمية، فقد بدأت عملية التوزيع أوليًا عبر القناة الرسمية لنادي الهلال على تطبيق "واتس آب" لضمان وصولها المباشر للمشتركين.

ويمكن لعشاق النادي وجماهير كرة القدم تحميل حزمة الملصقات المبتكرة فورًا (من هنا) لتصبح الشخصيات الرقمية لنجوم الهلال متاحة للاستخدام المباشر والتداول داخل المحادثات بمجرد إتمام عملية الحفظ.

تأتي هذه الخطوة لتعزز من ريادة نادي الهلال ومجموعة "سافي" في تقديم تجارب رقمية تفاعلية وغير تقليدية للجمهور، وتحويل الشراكات الرعائية الرائدة إلى أدوات حيوية تزيد من ارتباط المشجعين بناديهم ونجومهم المفضلين في الفضاء الرقمي.