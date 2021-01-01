شراسة هجومية وحلول عديدة .. من الرباعي الأفضل لقيادة الاتحاد؟

كاريلي يعيد الاتحاد للمنافسة على الدوري السعودي للمحترفين

عودة هيبة الاتحاد؟ .. نعم بالفعل عادت هيبة العميد مرة أخرى بعد سنوات من الضياع والاقتراب من الهبوط إلى الدرجة الأولى من دوري محمد بن سلمان، بعد أن تولى تدريبه أكثر من مدرب لم يصل إلى النقطة التي تمكنه من استعادة قوة قلعة من قلاع كرة القدم السعودية على مر تاريخ الساحرة المستديرة داخل المملكة.

البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد جعل لقوام العميد خلال الفترة الماضية، قوة صلبة أمام جميع الفرق خلال مواجهتهم، وجعل البعض على يقين أن هناك فرصة للتتويج بالدوري السعودي للمحترفين إذا استغل الفرصة جيدًا في حالة سقوط الثنائي الذي يسبقه وهما الشباب والهلال، ولا سيما تصريحات مناف أبو شقير لاعب الاتحاد السابق والذي أكد أن الفريق قادر على التتويج بهذا اللقب.

قوة هجومية كبيرة يمتلكها الاتحاد بكل تأكيد، حيث أعطت كاريلي الكثير من الحلول رغم غيابات البعض خلال الأوقات الماضية، كان يجد البديل الذي يؤدي بنفس القدرة، وجعل هناك حالة نفسية رائعة بين اللاعبين جميعهم، ويجعل النجوم تجلس على مقاعد البدلاء بكل قبول دون أن يكون غضب، وهو ما أكده فهد المولد عقب المباراة الماضية أنه يجلس على مقاعد البدلاء لأن زملائه في الملعب يؤدون أفضل منه.

وخلال التقرير التالي، سنرصد لكم أرقام 7 لاعبين في هجوم الاتحاد هم من شكلوا الخطورة الأكبر للفريق خلال الفترة الماضية، ومن الرباعي من بينهم القادر على قيادة هجوم العميد بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة.

صناعة اللعب .. البرازيلي رومارينيو

لعب روما في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 22 مباراة أحرز خلالها 14 هدفًا وصنع واحدًا حيث هو أكثر اللاعبين داخل اللاعبين مساهمة في الأهداف بالموسم الحالي.

البرازيلي سدد 42 تسديدة، منها 24 بين القائمين والعارضة، وصنع 30 فرصة وسنحت له 19 فرصة محققة أحرز 10 وأهدر 9 وسجل 3 أهداف من ركلات جزاء، ويعد المركز الأبرز لرومارينيو في تشكيل الاتحاد هو خلف المهاجم أي في مركز رقم 10.

(مركز الهجوم)

أصبح بريجوفيتش خلال المباريات الأخيرة لا غنى عنه في تشكيل الاتحاد حيث يقدم مستويات مميزة للغاية، حيث شارك الصربي مع العميد في الموسم الحالي بـ21 مباراة أحرز 6 أهداف وصنع هدفًا ليكون ثاني أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بالفريق بالموسم الحالي.

بريجوفيتش تمكن من استغلال 4 فرص محققة للإحراز منها من أصل 9 فرص محققة، وسدد 29 تسديدة منها 13 بين القائمين والعارضة، وصنع 5 فرص.

هارون كمارا

بديل بريجوفيتش في مركز الهجوم هو هارون كمارا الذي يأمل جماهير الاتحاد أن يقدم الكثير خلال الفترة المقبلة، حيث كان متوقع له أكثر من ذلك، حيث شارك في 17 لقاء معظمهم كبديل، حيث أحرز هدفين وصنع مثلهما، وصنع 6 فرص لزملائه، وسدد 4 تسديدات جميعهم بين القائمين والعارضة.

سنحت لكمارا 3 فرص محققة سجل 2 وأهدر واحدة، وهذا يدل على أن اللاعب في الفترة التي يشارك بها، والفرص التي تسنح له فرصة تسجيلها أكبر من إهدارها، ولكن غزارة التهديف لدى بريجوفيتش هي من ترجح كفته.

(الجناح الأيسر)

هناك متنافسان في مركز الجناح الأيسر وهما جاري رودريجيز وعبدالرحمن العبود، وإصابة الرأس أخضري سنحت للسعودي التواجد بشكل كبير في مباريات العميد خلال الفترة الماضية.

عبدالرحمن العبود تواجد في 17 مباراة خلال الموسم الجاري سجل هدفين وصنع هدف، وصنع 20 فرصة وسدد 16 تسديدة منها 6 بين القائمين والعارضة، وسنحت له فرصتين محققتين سجل واحدة وأهدر الأخرى.

أما جاري رودريجيز التي أبعدته الإصابة فنجد أن أرقامه من الناحية التهديفية أكثر، حيث أحرز 3 أهداف وصنع مثلهم في 11 مباراة، وصنع 11 فرصة لزملائه وسدد 16 تسديدة منها 10 بين القائمين والعارضة.

وهنا نجد أن تواجد جاري رودريجيز بدون إصابة سنجده بكل تأكيد أساسيًا، ومن الممكن أن يستعين به كاريلي في بعض المراكز الأخرى حيث يجيد في أكثر من مكان في الناحية الهجومية.

(الجناح الأيمن)

فهد المولد يعد من أفضل اللاعبين السعوديين خلال السنوات الماضية، ولكن تراجع مستواه قليلًا جعله يتواجد خلال الفترة الماضية خلال بعض المباريات على مقاعد البدلاء، حيث شارك في الموسم الحالي في 17 لقاء سجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين، وصنع لزملائه 23 فرصة وسدد 30 تسديدة منها 15 بين القائمين والعارضة، وسنحت له 11 فرصة سجل 2 وأهدر 9، وسجل هدفًا من ركلة جزاء.

ويتواجد في هذا المركز أيضًا عبدالعزيز البيشي الذي شارك في 19 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف وصنع 3، وصنع 21 فرصة لزملائه وسدد 15 تسديدة منها 2 بين القائمين والعارضة.

ولذلك نجد أن فهد المولد مع بعض الثقة من المدرب كاريلي سيكون هو أفضل حل لمركز الجناح الأيمن خلال المباريات المقبلة.

الرباعي الأفضل

ومن خلال الأرقام الماضية نجد أن الرباعي الأفضل لقيادة هجوم الاتحاد خلال المباريات المقبلة، هم بريجوفيتش في الهجوم ومن خلفه رومارينيو في مركز صناعة الألعاب، وعلى الجناح الأيمن فهد المولد والجناح الأيسر جاري رودريجيز في حالة استرداد عافيته من الإصابة أو عبدالرحمن العبود.