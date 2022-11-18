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الإتحاد

شراحيلي يظهر في تعادل الاتحاد والوصل وديًا

تامر أبو سيدو
9:25 م غرينتش+2 18‏/11‏/2022
Ahmed Sharahili Ittihad SPL
المدافع غائب للإصابة منذ مدة طويلة

تعادل الاتحاد وديًا مع الوصل الإماراتي اليوم الجمعة بهدف لكل فريق ضمن استعداداته في دبي لاستئناف الدوري السعودي منتصف ديسمبر القادم عقب انتهاء كأس العالم قطر 2022.

المدرب نونو سانتو دخل اللقاء بالمجموعة الأساسية وأجرى العديد من التغييرات في الشوط الثاني، وقد أحرز هدف العميد الوحيد مهاجمه السعودي هارون كمارا.

الحدث الأهم في اللقاء كان ظهور المدافع السعودي أحمد شراحيلي ولعبه أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الرائد في ثالث جولات دوري روشن السعودي وأبعدته عن الملاعب منذ ذلك الوقت.

مدافع الشباب السابق خاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في الأيام الأولى من المعسكر المقام في دبي وقد انضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام الأخيرة بعد تعافيه تمامًا من الإصابة في كاحله.

الاتحاد كان قد واجه الفيحاء في أولى مبارياته الودية واستطاع الفوز عليه بهدفين نظيفين، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين إضافيتين قبل العودة إلى جدة.

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب في الصدارة، وقد توقفت البطولة عقب الجولة الثامنة بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

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