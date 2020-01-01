شجب لاحتفالات ليفربول وتحديد موعد التتويج الرسمي

احتفالات غابت لثلاثين عاماً

أدانت بلدية مدينة ليفربول تصرفات الجمهور الخاصة بنادي المدينة الأحمر بعد إعلان فوزه رسمياً بالدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة الدوري تحدد موعد تتويجه رسمياً.

المدينة شهدت منذ مساء الخميس احتفالات صاخبة من قبل الجمهور، والتي تعرضت للانتقاد بسبب عدم احترام التباعد الاجتماعي والتصرفات العنيفة للبعض.

عمدة المدينة جوي أنديرسون رفض تصرفات مواطني البلدة، والتسبب في حرائق وإلقاء مقذوفات نارية في الشوارع، حسبما نقلت "ليفربول إيكو".

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وأضاف جون روي، مساعد مأمور المدينة، أن على الجمهور البقاء في المنازل وانتظار الاحتفالات الرسمية بعد مضي جائحة كورونا تماماً خوفاً من عودة الفيروس بقوة.

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ليفربول أصدر بياناً أيضاً شدد فيه على خطورة عدم احترام التباعد الاجتماعي في الاحتفالات الخاصة بالجمهور، وطالب الجميع بالالتزام، ووعد بتنظيم احتفال بعد عودة الوضع الصحي للطبيعي.

وفي سياق مختلف، أعلنت رابطة البريميرليج حسبما نقل "ليفربول إيكو" أن مراسم التتويج الرسمية ستكون في 18 يوليو، اللقاء الختامي للريدز بالدوري على ملعبهم.

ويستضيف ليفربول تشيلسي بذلك الموعد على "أنفيلد"، نفس الفريق الذي ساعده في تحقيق اللقب رسمياً بالفوز على مانشستر سيتي الخميس.