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شجار بين روديجير ومشجعي تشيلسي عقب فضيحة مانشستر سيتي

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المشاكل تتواصل في تشيلسي بعد سداسية مانشستر سيتي وشجار بين روديجير والجماهير

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

دخل أنطونيو روديجير في نقاشات حادة وشجار بالألسنة مع جمهور تشيلسي، عقب نهاية مباراة البلوز أمام مانشستر سيتي.

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وسقط تشيلسي أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد، في مباراة وضعت ساري تحت ضغط إضافي.

وبدا أن جميع لاعبي تشيلسي قد تعرضوا لهذا الضغط الإضافي، حيث دخل أنطوني روديجير في شجار لفظي مع الجماهير بعد المباراة.

وهتفت الجماهير ضد روديجير بصفته أحد أصحاب الأداء المخيب في هذه المواجهة، وأيضًا في الفترة الأخيرة بشكل عام.

الأمر الذي دعا اللاعب الألماني إلى الوقوف والدخول في نقاشات حادة مع الجماهير الغاضبة، قبل أن يتدخل هازارد ودافيد لويز ليهدئوا الأمر.

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يذكر أن تشيلسي كان قد خسر بستة أهداف مقابل لا شيء أمام مانشسر سيتي لأول مرة منذ حوالي 75 عامًا.

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