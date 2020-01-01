تفاصيل مالية تمنع شتيجن من التجديد لبرشلونة

مع اقتراب رحيل صامويل أومتيتي

ابتعد نادي برشلونة الإسباني، خطوة جديدة من التوصل بشكل نهائي لاتفاق على تجديد عقد حارسه الألماني مارك أندري تير شتيجن، بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله.

الشكوك أثيرت بخصوص مستقبل حارس الفريق الكتالوني منذ مارس الماضي، بعد تفشي أزمة كورونا، وظهور أزمة مالية كبيرة داخل النادي.

وهو ما أثار انتباه العديد من الأندية الراغبة في ضم شتيجن، كان أبرزها تشيلسي الذي يريد التخلص من حارسه كيبا أريزابالاجا في أقرب فرصة ممكنة.

المزيد من الفرق

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن المفاوضات تجمدت بصورة كبيرة بعد الفشل في التوصل لاتفاق حتى الآن، حيث يريد برشلونة استمرار صاحب الـ28 سنة لمدة 5 سنوات قادمة.

رغبة شتيجن واضحة في البقاء مع برشلونة لفترة أطول، ولكن تبقى الخطوة الحاسمة، في الراتب الذي سيحصل عليه مقابل تمديد استمراره في كامب نو، حيث تعتبر هذه نقطة الخلاف حتى الآن.

وعلى جانب آخر اقترب صامويل أومتيتي من مغادرة برشلونة، بعد تقدم نادي روما الإيطالي بعرض رسمي للحصول على خدماته.

وأشارت التقارير إلى أن عرض الذئاب يعتبر هو الأفضل لضم المدافع الفرنسي حتى الآن، حيث جاء بصيغة الإعارة مع خيار الشراء بعد نهاية الموسم القادم.

ميسي إلى إنتر ورونالدو إلى باريس.. صفقات متوقعة في صيف 2020

نجم ريال مدريد السابق: بيكيه؟ جيد مع شاكيرا فقط

وتصبح الكرة الآن في ملعب أومتيتي، الذي يعتبر البقاء برشلونة هو الخيار الأفضل له، لكن النادي الإسباني يسعى للتخلص منه، لتوفير المزيد من الأموال للانفاق في سوق الانتقالات.