شتيجن يطالب بحراسة مرمى ألمانيا

حارس برشلونة يأتي خلف نوير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، بأن يصبح الحارس الأول لألمانيا في ظل المنافسة مع مانويل نوير.

ويعتبر نوير هو الخيار الأول لحراسة المنتخب، الأمر الذي أزعج شتيجن والحارس الثالث بيرند لينو بعد تألقهما مع الأندية.

نوير: أريد أن أفعل مثل بوفون وفان دير سار

وقال شتيجن مع "تي أونلاين": "أولوياتي هي النجاح وأصبح رقم واحد مع المنتخب الألماني، ولكن ليس بأي ثمن، الأمور الإنسانية قبل أي شيء".

وأضاف: "تقدم أفضل ما عندك ولكن لا تحصل على ما تريد، الأمر صعب، ماذا يمكن أن أقدم أكثر من كوني حارس أحد أكبر أندية العالم".

ولعب نوير لقاء ألمانيا الأخير أمام هولندا، ومرجح من قبل الصحافة أن يكون أساسياً أمام أيرلندا الشمالية في اللقاء المقبل.