شتشيسني: دفاع يوفنتوس أكثر من رائع

حارس مرمى يوفنتوس فيوتشيك شتشيسني سعيد بمساهمته في فوز فريقه على روما

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب فيوتشيك شتشيسني حارس مرمى فريق يوفنتوس عن سعادته بالفوز على فريقه السابق روما، بهدف دون رد في آخر جولات الدوري الإيطالي.

ولم يخسر البيانكونيري أي مباراة حتى الآن طوال الموسم، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة.

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وقال الحارس الدولي البولندي: "المباراة لم تكن سهلة، روما يمتلك لاعبين كبار، وسببوا لنا مشاكل في الشوط الثاني، ولكننا كنا منظمين وتميز دفاعنا بالصلابة".

كما أضاف حارس آرسنال السابق في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "حراسة عرين يوفنتوس تتطلب التركيز طوال 90 دقيقة، دفاعنا قدم مباراة رائعة في الأسابيع الأخيرة".

يشار إلى أن يوفنتوس يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 49 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب الوصافة حتى الآن، بينما يحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 33 نقطة.