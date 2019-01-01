المدير الرياضي: شبيبة قسنطينة تعرض لمؤامرة، ولن نصمت!

النادي يرد على قرار منعه من جماهيره أمام الترجي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف طارق عرامة المدير الرياضي لشبيبة قسنطينة قرار الاتحاد الأفريقي بحرمان النادي من جماهيره أمام الترجي التونسي بالمؤامرة، مؤكدًا أنهم لن يصمتوا أبدًا عن حق النادي.

وكان الكاف قد اتخذ قرارًا اليوم بعقاب الفريق الجزائري بلعبه مباراة دون جمهور على ملعبه "الشهيد حملاوي"، وهو ما يعني أنه سيُواجه الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دون جمهور.

وجاء القرار على خلفية أحداث الشغب التي رافقت مباراة الفريق ضد الإفريقي التونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بخسارة قسنطينة بهدف دون رد.

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وقال عرامة لموقع كووورة أن ناديه فوجئ بقرار الكاف حرمانه من جمهوره أمام الترجي وفرض غرامة مالية عليه، موضحًا أن جماهير الفريق كانت الضحية خلال مواجهة الإفريقي والأدلة موجودة.

مضيفًا "فريقي تعرض لمؤامرة بطلها مراقب المباراة المغربي الذي دون أشياءً غير صحيحة في تقريره، كما أننا نملك الأدلة والصور التي تثبت أن أنصار الإفريقي هم من كانوا السباقين في رشق أنصارنا بالشماريخ، وليس العكس".

"لن نسكت على حق فريقنا، سنقدم طعنًا قويًا وسنحاول إعادة حق فريقنا، ومن غير المعقول أن جمهورنا الذي توج بأفضل جمهور في الجزائر يتعرض إلى عقوبة من هذا النوع".

يُذكر أن مباراة الذهاب في دور الـ8 بين الفريقين الجزائري والتونسي ستُقام يوم 6 إبريل القادم على ملعب الشهيد حملاوي في الجزائر.