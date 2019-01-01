شبيبة الساورة يصل القاهرة اليوم ويُجري مرانًا أخيرًا على ملعب برج العرب

يؤدي فريق شبيبة الساورة مرانه الأخير على استاد برج العرب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يصل نادي شبيبة الساورة الجزائري مساء اليوم القاهرة؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الأهلي أما الفريق الجزائري يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتوجه الفريق الجزائري من مطار القاهرة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق لمدة يومين، وفقا لأجندة الجهاز الفني التي حددها قبل موعد وصوله إلى القاهرة.

الأهلي يبحث عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة، حيث لا يحتاج إلى حسابات أخرى من أجل التأهل.

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ووفقاً لنظام الكاف، يؤدي فريق شبيبة الساورة مرانه الأخير على استاد برج العرب في السادسة مساء غد.

يُذكر أن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي أنهى جميع الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق شبيبة الساورة الجزائري.