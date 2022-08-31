شبح مارادونا يتدرب في اسكتلندا .. فيديو يصدم عشاق "فتى الذهب"

مقطع فيديو صادم يظهر شخصًا بنفس هيئة مارادونا هو يجري بعض التدريبات.

أثار مقطع فيديو قصير للغاية حالة كبيرة من الجدل في أوساط مشجعي كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

الصحف في جميع أنحاء العالم تقريبًا تناقلت مقطع الفيديو القصير الذي صوره شخص إنجليزي يدعى جيك ريديسين ونشره عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ويظهر في خلفية الفيديو شخص يشبه هيئة مارادونا إلى حد كبير، خاصة من حيث تفاصيل الجسد وشكل الشعر أثناء شبابه، وهو يتدرب في مدينة دندي الاسكتلندية.

المثير أن الشخص الذي كان يتدرب في الخلفية، ليس لديه هيئة مارادونا الشكلية فحسب، بل يركض بطريقة مطابقة لطريقة "فتى الذهب" إلى حد كبير.

وحظي مقطع الفيديو بأكثر من 3.8 مليون مشاهدة، مع إعجاب أكثر من 83.6 ألف شخص، بالإضافة إلى إعادة تغريده قرابة ثمانية آلاف مرة، وأكثر من 760 تعليق حتى لحظة كتابة هذه السطور.

صحيفة "tyc" الأرجنتينية نقلت الفيديو بالطبع، مؤكدة أن تكريم شخصية مارادونا لم يتوقف أبدًا في جميع أنحاء العالم.

ويعد مارادونا، حسب الصحيفة، شخصية محبوبة للغاية في اسكتلندا، تحديدًا بسبب مباراته التاريخية ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم 1986، والتي حقق منتخب الأرجنتين لقبها.

الطريف أن جيك ريديسين أعاد تغريد الخبر الذي نشرته الصحيفة الأرجنتينية، مع تعليق: "يا إلهى ما الذي فعلته، لقد جعلت الجميع في الأرجنتين يعتقدون أن مارادونا قد عاد من الموت، لأنني اعتقدت أن رجلًا يملك شعرًا مجعدًا في دندي يشبهه".

يذكر أن مارادونا توفي في نوفمبر 2020 بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الستين، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء تعافيه من عملية جراحية.