شبح الإصابة يضرب سينسي للمرة الثالثة

إصابة جديدة لسينسي واحتمالية غيابه عن مواجهة إنتر وفيرونا

تعرض نجم إنتر ومتوسط الميدان الإيطالي الشاب ستيفانو سينسي للإصابة من جديد للمرة الثالثة خلال أقل من شهرين.

وكان سينسي قد عاد من الإصابة الماضية بالمشاركة في أقل من نصف ساعة خلال مواجهة إنتر أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الأربعاء الماضي.

وقبل 24 ساعة من مواجهة هيلاس فيرونا في السيري آ، أفادت شبكة ميدياست أن سينسي قد تعرض للإصابة من جديد بعد أيام قليلة من تعافيه.

وسخضع سينسي للفحوصات الطبية من أجل التأكد من غيابه عن مباراة فيرونا غدًا، ولكن الاحتمالات تشير إلى أنه سيغيب عن المباراة ومن المنتظر تحديد فترة غيابه.

وقدم سينسي أداء كبيرًا مع النيراتزوري منذ بداية الموسم وكان أحد أهم مفاتيح الانتصارات التي حققها إنتر في البداية، ولكن شبح الإصابات أبعده عن الفريق بصورة مفاجئة.

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يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة وحامل اللقب يوفنتوس.