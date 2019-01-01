شبح الإصابات يحوم فوق أولد ترافورد - 4 تغييرات اضطرارية بالشوط الأول

قمة البريميرليج إلى المستشفى

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يعاني مانشستر يونايتد، في لقاء قمة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي أمام منافسه التقليدي ليفربول.

اللقاء المُقام على أرضية ملعب أولد ترافورد، شهد 4 تغييرات اضطرارية في الشوط الأول فقط منها 3 فقط للشياطين الحمر.

وخرج اللاعب الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 21، بسبب إصابة عضلية ليحل بدلاً منه البرازيلي أندرياس بيريرا.

بعد 4 دقائق تبعه مواطنه الإسباني خوان ماتا، ليحل بدلاً منه جيسي لينجارد العائد من الإصابة بعد غياب أسبوعين.

⏱️21' خروج هيريرا مصابًا

⏱️25' خروج ماتا مصابًا

⏱️31' خروج فيرمينيو مصابًا https://t.co/ijag946KYp — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

ولأن المصائب لا تعرف الشياطين الحمر فقط، فلقد خرج البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، ليحل بدلاً منه الإنجليزي دانييل ستوريدج.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، تجددت إصابة لينجارد مرة أخرى وسط صمت تام في أجواء الملعب، ليحل التشيلي أليكسيس سانشيز بدلاً منه.

ليصبح الإنجليزي، أول لاعب يحل بديلاً ويخرج مرة أخرى في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي منذ كيفين لونج في مباراة بيرنلي ونيوكاسل بيناير 2015.

1 - Jesse Lingard is the first player to be substituted on and off in the first half of a Premier League match since Kevin Long for Burnley v Newcastle United in January 2015. Fleeting. #MUNLIV pic.twitter.com/qdA0maywSS — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2019

في حين أظهرت اللقطات محاولات المهاجم، ماركوس راشفورد التماسك من أجل استكمال اللقاء.

لتصبح المرة الأولى التي يُجرى فيها 4 تغييرات في الشوط الأول منذ 10 سنوات في لقاء ويجان أمام فولهام.

4 - There have been four first half substitutions in the Manchester United v Liverpool match; the first time this has happened since February 2009 (Wigan Athletic v Fulham). Hamstrung. pic.twitter.com/XSCZrxKKRs — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2019

وبتلك التغييرات من المنتظر أن يُجري ليفربول تغييرين في الشوط الثاني، على أن يُكمل يونايتد اللقاء بنفس الأسماء أو منقوصاً حال إصابة أحد لاعبيه.