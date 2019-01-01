شباب قسنطينة ينتقد عودة الإسماعيلي لدوري أبطال أفريقيا

ما سر احتجاجات شباب قسنطينة على عودة الإسماعيلي لبطولة أفريقيا؟

انتقد المدير الفني لنادي شباب قسنطينة، الفرنسي دنيس لافان، قرار الاتحاد الأفريقي بعودة الإسماعيلي إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي سيضر بخطة الفريق للموسم.

الإسماعيلي كان قد استُبعد من البطولة على أثر الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي التونسي قبل أن يتم إعادته مرة أخرى وتحديد موعد مباراتيه ضد الفريق الجزائري.

وقال لافان في تصريحات للإذاعة الجزائرية: "الاتحاد الأفريقي لم يتعامل مع قضية الإسماعيلي بشكل احترافي ولم يستطيعوا معالجة الأمر واتخذوا قرارًا ثم تراجعوا عنه".

وتابع: "لدينا منافسة في البطولات المحلية وفجأة نجد أنفسنا مطالبين بخوض مباراتين في أفريقيا مرة أخرى".

المدرب الفرنسي رأى أنّ الكاف لم يتخذ الوقت الكافي لدراسة القرار ولم يرى النتائج المترتبة عليه.

وتقام مباراة الذهاب يوم 23 فبراير المقبل على أن يتم خوض لقاء الإياب في 2 مارس.