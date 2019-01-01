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دوري أبطال أفريقيا

شباب قسنطينة: لا يهمنا مواجهة الأهلي أو الترجي أو الوداد

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مواجهة عربية مرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

صرح طارق عرامة، المدير الإداري لنادي شباب قسنطينة الجزائري، بأنه لا يشغله هوية الفريق الذي سيواجهه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام قرعة دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد الإفريقي بمصر.

عرامة قال خلال تصريحات صحفية: "لا يهمنا اسم المنافس سواء الأهلي أو الترجي أو الوداد المغربي، ولكن الأكيد أننا سنحضر لديربي عربي مثير، وسيكون عرس كروي".

المدير الإداري للفريق الجزائري تابع: "هدفنا في البداية هو الوصول إلى دور المجموعات، وحققنا تأهلًا تاريخيًا، وهو ما يرفع الضغط علينا".

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وواصل: "سنلعب مباراتي ربع النهائي بكل قوة، وجميع مشجعي شباب قسنطينة تعلقوا جدًا بتلك البطولة".

شباب قسنطينة صعد إلى ربع النهائي، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، والتي تصدرها فريق مازيمبي الكونغولي.

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