شباب قسنطينة: لا يهمنا مواجهة الأهلي أو الترجي أو الوداد

مواجهة عربية مرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح طارق عرامة، المدير الإداري لنادي شباب قسنطينة الجزائري، بأنه لا يشغله هوية الفريق الذي سيواجهه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام قرعة دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد الإفريقي بمصر.

عرامة قال خلال تصريحات صحفية: "لا يهمنا اسم المنافس سواء الأهلي أو الترجي أو الوداد المغربي، ولكن الأكيد أننا سنحضر لديربي عربي مثير، وسيكون عرس كروي".

💎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 الجوهرة الإنجليزية .. جادون سانشو هو الفائز بالمركز الأول في قائمة #NxGn لأفضل 50 لاعبًا صاعدًا في العالم 🔝✨ pic.twitter.com/QXflpGVdR0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

المدير الإداري للفريق الجزائري تابع: "هدفنا في البداية هو الوصول إلى دور المجموعات، وحققنا تأهلًا تاريخيًا، وهو ما يرفع الضغط علينا".

وواصل: "سنلعب مباراتي ربع النهائي بكل قوة، وجميع مشجعي شباب قسنطينة تعلقوا جدًا بتلك البطولة".

شباب قسنطينة صعد إلى ربع النهائي، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، والتي تصدرها فريق مازيمبي الكونغولي.