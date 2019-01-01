شباب قسنطينة الجزائري يواجه يوفنتوس في أغسطس المقبل

النادي الجزائري على موعد مع البيانكونيري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلم طارق عرامة؛ المدير الرياضي بنادي شباب قسنطينة الجزائري، إتمامه اتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل تنظيم مباراة ودية بين الفريقين.

وقال العلامة، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "تواصلت مع المدير الرياضي للسيدة العجوز واتفقنا على تنظيم لقاء ودي بين الفريقين في مدينة قسنطينة في 11 من أغسطس المقبل".

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وأضاف: "نسعى لتوقيع توأمة مع البيانكونيري، وإنشاء أكاديمية خاصة له هنا في المدينة، بجانب أن ننظم احتكاكات قوية للفريق لتطوير الأداء".

يذكر أن السنافر على بعض خطوة واحدة من التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج لنقطة واحدة من مباراتين مقبلتين.

الفريق الجزائري يتصدر مجموعته برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.