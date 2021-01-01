شباب بلوزداد يطيح بمازيمبي .. وتعادل سلبي بين الهلال وصن داونز في أبطال إفريقيا

مفاجأة كبيرة بتوديع مازيمبي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا

ودع تي بي مازيمبي الكونغولي منافسات دوري أبطال إفريقيا، عقب السقوط أمام شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "5 جويليه" بالجزائر.

تمكن الفريق الجزائري في اتخاذ خطوة نحو التأهل رفقة المتصدر الذي ضمن الصعود صن داونز الجنوب إفريقي، حيث خطف أصحاب الأرض بهدفين في آخر 10 دقايق بالمباراة.

أحرز أمير سعيود الهدف الأول لشباب بلوزداد في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، بينما خطف بشو يوسف الهدف الثاني في الدقيقة 86 ليقتل فريق مازيمبي العنيد ليودع المجموعات بشكل مفاجئ.

وارتفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد مازيمبي عند نقطتين فقط بعد مرور 5 جولات أي أنه فقد الأمل نهائيًا في الصعود.

وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة، تعادل الهلال السوداني مع نظيره ماميلودي صن داونز سلبيًا، ليبقي الصراع على البطاقة الثانية للجولة الأخيرة.

الهلال السوداني وصل للنقطة الـ4 في المركز الثالث خلف شباب بلوزداد الجزائري صاحب الـ6 نقاط، بينما حسم صن داونز التأهل حيث حصد 13 نقطة من 5 لقاءات.