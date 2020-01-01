شباب المحمدية: الزمالك لم يتعامل جيدًا في صفقة أحداد ونتمنى ضم شريف من الأهلي

رئيس شباب المحمدية المغربي يتمنى ضم محمد شريف محمد الأهلي.

عبر هشام آيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، عن استيائه من طريقة تعامل مسؤولي نادي الزمالك معهم في مفاوضاتهم لضم حميد أحداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متحدثًا عن أمنيته في ضم محمد شريف لاعب الأهلي الحالي.

مسؤولي فريق شباب المحمدية دخلوا في مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الماضية، من أجل الحصول على حميد أحداد، بعد تألقه مع نادي الرجاء البيضاوي الذي كان معارًا له.

رئيس شباب المحمدية قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لن أقول أننا ضحك علينا في صفقة حميد أحداد، ولكننا كنا نمتلك خطة بديلة نفذناها، ولولاها لما أصبح الفريق يمتلك مهاجمًا حتى الآن".

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هشام آيت تابع: "تفاوضنا مع اللاعب بشكل مباشر لمدة شهرين، وأبلغنا الزمالك بكل التفاصيل، ولكن اللاعب لم يتحدث مع القلعة البيضاء بخصوص هذا الأمر، وعاد مرة أخرى إلى الفريق الأبيض".

وواصل: "توصلنا لاتفاق مع إدارة الزمالك على مقابل مادي للتعاقد مع أحداد خلال شهر يوليو، والزمالك وافق، وبعدها تم تأجيل الصفقة إلى سبتمبر ثم أكتوبر، ثم تم رفض العرض".

وأردف: "تقدمنا بعرض 400 ألف دولار للزمالك، ثم قمنا برفعه إلى 600 ألف دولار، والزمالك أرسل لنا عقدًا وقمنا بالتوقيع عليه، واللاعب وقع أيضًا، وتبقى موافقة الزمالك، ولكننا رفضنا إعادة العقد للزمالك، لأن أحداد كان سيتعرض للإيقاف بداعي التوقيع لنادي آخر دون موافقة القلعة البيضاء".

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وعن سبب تعثر الصفقة، قال رئيس النادي المغربي: "الأمر كله كان بيد شخص واحد فقط، وحتى لو لم يتواجد عليك الانتظار، وإذا كان نائمًا يجب أن ننتظر حتى يستيقظ، هذا الشخص ليس رئيس الزمالك، بل عن نجله أمير، الذي كان يغير رأيه كثيرًا، ونقول له يا زين لك يوم".

واختتم هشام آيت تصريحاته كاشفًا عن اللاعب المصري الذي يريد ضمه، حيث قال: "أول اسم بالطبع هو محمد صلاح، ولكن إذا كنت سأختار لاعب مصري قد يكون محمد شريف لاعب الأهلي".