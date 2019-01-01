شباب السعودية وقطر يتأهلون إلى كأس آسيا 2020 والإمارات تخفق

الأبيض يفشل لأول مرة منذ عام 2008

نجح منتخبا السعودية وقطر للشباب في حجز مقعدهما في نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 19 عامًا، متصدرين جدول ترتيب مجموعتيهما.

الأخضر الشاب تعادل أمام المنتخب الأوزبكي بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

باسل السيالي افتتح التسجيل في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الأول، وقبل النهاية بتسع دقائق أدرك المنتخب الأوزبكي التعادل.

بهذا التعادل تصدر شباب السعودية المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، وتأهلت أوزباكستان كذلك محتلة المركز الثاني برصيد سبع نقاط كونها المضيفة للبطولة.

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أما الأدعم فتأهل بعدما تعادل مع اليمن بهدف لكل منهما، على ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر.

قطر تقدمت أولًا في الدقيقة 41 من خلال تسديدة من ركلة حرة، سددها نايف الحضرمي بشكل رائع.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل أحمد ماهر هدف التعادل لليمن في الدقيقة 53.

كلا المنتخبين تأهلا إلى نهائيات البطولة برصيد سبع نقاط، لكن اليمن صعدت كأفضل ثان، أما شباب الأدعم كأول المجموعة.

بينما تلقى شباب الإمارات الهزيمة أمام إيران بثنائية نظيفة، على ملعب راه آهن.

الهزيمة جمدت رصيد الأبيض عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، ليودع البطولة، أما إيران فتأهلت متصدرة برصيد تسع نقاط.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل بها شباب الإمارات في التأهل لنهائيات آسيا منذ عام 2008.