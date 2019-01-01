شباب الأهلي دبي يستهل الاستعداد للموسم الجديد ويسافر إلى سلوفاكيا

وصيف الدوري الإماراتي يبدأ رحلته الإعدادية للموسم الجديد في سلوفاكيا صباح الغد

فيسبوك تويتر بلال محمد

اجتمع اليوم، لاعبو فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي لأول مرة في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني رودلفو اروابارينا.

وخاض الفريق مرانه الأول اليوم، بعد الاجتماع مع المدير الفني، داخل صالة الألعاب الرياضية، قبل بداية المعسكر الخارجي للفريق.

ومن المنتظر أن يسافر الفريق صباح غد السبت إلى سلوفاكيا، من أجل بداية المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي للفريق.

ويستعد شباب الأهلي دبي، إلى المشاركة في بطولات عديدة الموسم الجديد، على رأسها دوري أبطال آسيا، بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الموسم المنصرم خلف الشارقة.

شباب الأهلي يستهل تحضيراته رسميا للموسم المقبل ويجري تدريبه الأول اليوم تحت اشراف المدير الفني الأرجنتيني رودلفو اروابارينا وجهازه المعاون pic.twitter.com/0ppUsvaN2l — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) July 12, 2019

ويلعب شباب الأهلي، أمام الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي، على استاد آل مكتوم يوم 14 سبتمبر، بينما يلعب الجولة الأولى من الدوري أمام حتا يوم 19 سبتمبر.