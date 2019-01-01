مدرب الوحدة: الغيابات والطرد تسببا بالخسارة الثقيلة أمام شباب الأهلي

مدرب الوحدة يتحدث بعد السقوط الكبير أمام شباب الأهلي في دبي

قال مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة أن الغيابات المؤثرة في صفوف فريقه والنقص العددي المبكر تسببا بالخسارة الثقيلة أمام شباب الأهلي في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

الوحدة سقط أمام شباب الأهلي في استاد راشد بدبي بأربعة أهداف دون مقابل، وقد أهدر ليوناردو ركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة احتسبها الحكم لصالح شباب الأهلي وطرد على أثرها مدافع الوحدة الحسين صالح.

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وغاب عن الوحدة خلال اللقاء عددًا من لاعبيه المهمين أبرزهم نيكولاس ميليسي للإيقاف وإسماعيل مطر وحمدان الكمالي للإصابة، وجاءت تلك الخسارة لتعزز آلام ومشاكل الفريق بعد سقوطه أمام الجزيرة بنفس النتيجة وخروجه من كأس الخليج العربي الأسبوع الماضي.

خيمينيز تحدث بعد المباراة قائلًا "شباب الأهلي كان الطرف الأفضل خلال المباراة، لكننا منحناهم فرص كثيرة لاقتناص المباراة. لعبنا بكل اللاعبين المتاحين في الفريق وعانينا من غياب المصابين مطر والكمالي وأحمد راشد، بجانب الموقوف ميليسي، ولذا اضطررت للدفع بلاعبين تنقصهم الخبرة اللازمة، لذا يُمكننا القول أننا لعبنا دون لاعبينا المهمين".

"الوحدة لعب بأفضل تشكيل متاح، لم تكن لدينا مشكلة في العناصر الهجومية لكننا أيضًا لم نرد الحصول على بطاقة حمراء منذ الدقيقة العاشرة ولم نكن نرغب باستقبال مثل تلك الأهداف السهلة، والتي زادت من الضغوطات على اللاعبين".