مدرب الوحدة: الغيابات المؤثرة تزيد صعوبة مواجهة شباب الأهلي

مباراة قوية تجمع شباب الأهلي مع الوحدة يوم الأربعاء القادم

وصف مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة مواجهة شباب الأهلي في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي بالصعبة، خاصة أنها تأتي في ظل معاناة فريقه من غيابات مؤثرة أبرزها الثلاثي إسماعيل مطر وحمدان الكمالي ونيكولاس ميليسي.

الوحدة تعرض لخسارة قاسية أمام الجزيرة في ربع نهائي كأس الخليج بأربعة أهداف دون رد، وقد أكد مدربه الإسباني رغبة الجميع في النهوض جميعًا من تلك الكبوة بالفوز وحصد النقاط الكاملة أمام شباب الأهلي.

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مضيفًا حسبما نقلت صحيفة البيان الإماراتية " شباب الأهلي فريق جيد، ويملك لاعبين على مستوى عال في كل المراكز ودكة بدلاء قوية، ولكننا نسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث".

"رغم الغيابات المهمة والمؤثرة نتيجة افتقاد إسماعيل مطر وحمدان الكمالي ونيكولاس ميليسي خاصة وأن البدائل بنفس مستوى خبرة هؤلاء اللاعبين غير متوفرة إلا أننا ننظر بإيجابية بالرغبة لدى اللاعبين الصغار بتقديم كل ما لديهم لمساعدة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية".

"لم نكن محظوظين بسبب الإصابات والإيقافات التي جاءت في توقيت غير مناسب، رغم هذا عملنا بشكل جيد خلال الأيام الماضية بعد الخسارة من الجزيرة والخروج من كأس الخليج العربي، التي بلا شك أثرت على الفريق، ولكنها مباراة وانتهت، وتركيزنا على مواجهة شباب الأهلي".

وأتم خيمينيز بالتأكيد على ضرورة تحسين المنظومة الدفاعية وتفادي الوقوع في الاخطاء مثلما حدث خلال المباريات الماضية حتى لا يستقبل الفريق لأهداف تجعل عودته في المباراة صعبة في ظل الظروف التي يمر بها.